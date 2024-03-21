Оборонна промисловість України переживає бум, але стикається з перешкодами, — WP

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, виробництво української зброї потроїлося 2023 року і, як очікують, збільшиться вшестеро 2024 року.

До початку повномасштабної війни Україна практично не виробляла зброї, проте зараз військова промисловість переживає бум. Про це пише The Washington Post.

Видання повідомляє з посиланням на українського прем'єра Дениса Шмигаля, що виробництво зброї в Україні потроїлося в 2023 році і, як очікується, збільшиться в шість разів у 2024 році. Зі свого боку міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна вже виробляє 90% від тієї кількості дронів, яка їй потрібна.

Журналісти також зазначають, що українські оборонні компанії намагаються задовольнити потребу армії в боєприпасах, зокрема в 155-мм снарядах стандарту НАТО, які необхідні для артилерійських систем, які постачають західні партнери України.

Крім того, міністр стратегічних галузей України Олександр Камишин заявив минулого місяця, що Україна розгорнула ракету місцевого виробництва з дальністю дії понад 600 кілометрів. За словами офіційних осіб, також розробляються системи ППО і високоточні ракети, аналогічні американським.

При цьому в статті йдеться, що нарощуванню українського військового виробництва заважає ціла низка перешкод — від відсутності фінансування до пошуку достатньої кількості пороху.

За словами чиновників, цього року Київ витратить близько 5 мільярдів доларів на внутрішнє виробництво зброї, але всі сходяться на думці, що цього недостатньо. Журналісти також зазначають, що навіть за достатнього фінансування Україні доведеться зіткнутися зі світовою нестачею вибухових речовин.

Як зазначають автори статті, різке зростання міжнародного попиту, частково спричинене війнами в Україні та в секторі Газа, призвели до вичерпання запасів пороху і ракетного палива. За словами заступника генерального директора компанії "Українська бронетехніка" Максима Поливяного, це призводить до періодичних зупинок виробництва.

Зі свого боку голова компанії "Атлон Авіа" Артем В'юнник зазначив, що розділив своє підприємство в Києві і переніс частину до Львова. За його словами, після загрози удару у Львові довелося розділити виробництво і там.

"Це знижує нашу ефективність. Але ми повинні це зробити, тому що, якщо ми цього не зробимо, у нас можуть виникнути великі проблеми", — сказав В'юнник.

Нагадаємо, 14 березня німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує побудувати щонайменше чотири заводи в Україні, які вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.

Раніше, 8 березня, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що деякі французькі військово-промислові компанії збираються розгорнути виробництво зброї на території України, щоб допомогти Києву в боротьбі з агресією РФ.