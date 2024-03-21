"Військові начальники відкрито незадоволені": партизани побували у штабі ЗС РФ (фото)

Військовий штаб охороняє патруль лише з чотирьох осіб. Однак, за даними "Атеш", після заколоту Євгена Пригожина на його території з’явилась група швидкого реагування.

Партизани "Атеш" проникли у військовий штаб на території РФ. Деталями вони поділились у соцмережах 21 березня.

"Агенти "Атеш" продовжують активно працювати в Ростові-на-Дону. Сьогодні ми вкотре побували у штабі південного військового округу", — зазначено в публікації.

Членам підпілля вдалося з’ясувати, що російський штаб охороняє патруль військової поліції з чотирьох осіб. Неподалік центральної прохідної стоїть "Урал" з особовим складом. За припущенням "Атеш", таке чергування стало буденністю після заколоту найманців ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина.

Фото з місця подій Фото: Атеш

"За нашою інформацією, це група швидкого реагування, яка знаходиться у районі штабу після подій червня 2023 року. Також після заколоту "Вагнера" з нами зв'язалися деякі офіцери з метою подальшої співпраці. Наразі вони передають нам масу інформації про розташування складів, пунктів тимчасової дислокації, засобів ППО", — розповіли партизани.

Представники руху запевнили, що обробляють усі дані та передають їх Силам оборони України.

Фото з місця подій Фото: Атеш

"До того ж нам вдалося встановити, що багато військових начальників незадоволені рішеннями вищого керівництва країни й відкрито про це заявляють", — додали в "Атеш".

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