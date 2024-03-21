Одеський ТЦК закликав юнаків 2007 року народження з'явитися у військкомати: для чого це потрібно

Як зазначили в центрі, приписці підлягають усі допризовники, які проживають на території району чи міста. Якщо призовник не може прибути в зазначений термін, на це мають бути поважні причини.

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК) закликав усіх юнаків, які народилися 2007 року, з'явитися на призовні дільниці районних територіальних центрів. Відповідне повідомлення 21 березня опублікувала пресслужба ТЦК.

Як зазначили в ОТЦК, відповідно до чинного законодавства, громадяни, які отримали повістку, зобов'язані особисто з'явитися на дільниці за місцем проживання. Приписці підлягають усі допризовники, які проживають на території району або міста.

"Приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік, визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних, як багато з них придатні для військової служби, а також для встановлення їхніх особистих якостей, професії, рівня освіти" — пояснили в ТЦК.

Посвідчення про приписку видають громадянам, яких було визнано придатними до військової служби, тимчасово непридатними або такими, що потребують медичного лікування, додали в ТЦК.

ОТЦК також нагадує, що участь у кампанії обов'язкова, і якщо призовник не може прибути в зазначений термін, на це мають бути поважні причини.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що представники ТЦК і СП не мають повноважень перевіряти документи і затримувати людей. Натомість співробітники військкоматів можуть вручати повістки в законний спосіб.