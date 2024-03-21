Польща обіцяє допомогу у доставці до України снарядів, придбаних за ініціативою Чехії

Очільник польського МЗС Сікорський зазначив, що транспортування потребуватиме не лише фінансових, але й логістичних зусиль.

Польща готова зробити фінансовий та логістичний внесок у запропонований Чехією план стосовно збільшення обсягів постачання боєприпасів до України через закупівлі за межами Європи. Про це повідомив глава польського МЗС Радослав Сікорський, пише Resuters.

Дипломат під час пресконференції у Празі зазначив, що Варшава охоче зробить свій внесок, причому він полягатиме не лише у фінансуванні, а й у забезпеченні вкрай ефективної логістичної операції, завдяки чому доставка боєприпасів буде відбуватися саме туди, де вони найбільше потрібні на полі бою.

У лютому 2022 року з початком російського повномасштабного вторгнення Польща стала головним розподільчим центром постачання в Україну.

Тим часом позиція Вишеградської групи країн Центральної та Східної Європи стосовно надання військової допомоги Україні розділилася через відмову нового уряду Словаччини разом з Угорщиною долучатися до таких ініціатив.

Нагадаємо, що на початку поточного року чеський президент Петр Павел заявив про наявність 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не є членами ЄС, але дали згоду на їхній продаж. Мова йде про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч — калібру 122 мм. Після цього союзники України надали майже всі необхідні кошти для придбання 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

За словами президента Чехії, перші партії боєприпасів до України мають прибути у червні.

При цьому 19 квітня глава уряду України Денис Шмигаль заявив, що Київ розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.

Крім того, вчора повідомлялося, що Україна почне виробляти 155-мм снаряди не раніше другої половини цього року. Водночас вітчизняні потужності нашої країни недостатні для компенсації відсутності допомоги від США.