Міноборони РФ має мобілізувати понад 200 000 осіб: першу половину призвуть до зими, — ЗМІ

У Росії оголосили про намір сформувати дві загальновійськові армії. За оцінкою експерта Юрія Федорова, тоді мають мобілізувати 200-250 тисяч осіб, але проблему браку офіцерів це не розв’яже.

У Росії створили нові військові формування. Про це заявив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, як передали 20 березня у "РБК".

"Сформовано армійський корпус, мотострілецьку дивізію, Дніпровську річкову флотилію і бригаду річкових катерів флотилії", — повідомив ворожий міністр.

Зі слів Шойгу, до кінця року у РФ планують сформувати дві загальновійськові армії та 30 з'єднань (14 дивізій та 16 бригад).

"Продовжимо вдосконалення бойового і чисельного складу російської армії пропорційно загрозам військової безпеки країни, що виникають", — підкреслив чиновник.

У виданні "Агентство" з’ясували, що ця новина означає для росіян. Військовий експерт Юрій Федоров пояснив, що у ЗС РФ бракує військовослужбовців для формування цих з'єднань.

"Мотострілецька дивізія повного складу — це три полки по 2-2,5 тисячі осіб плюс танковий полк, плюс маса всього іншого, наприклад, артилерійський дивізіон або артилерійський полк. Загалом це десь близько 10 тисяч людей. Мотострілецька бригада – це 4,5 тисячі осіб. З цих дивізій та бригад можна сконструювати дві армії. А людей для цього немає, за винятком того випадку, якщо Росія оголосить мобілізацію", — уточнив він.

Експерт підрахував, що для запланованого створення двох армій у Росії мають призвати понад 200 тисяч осіб. Окрім того, реалізацію цього плану ускладнить брак офіцерів.

"Провівши мобілізацію, Міноборони отримає ненавчений натовп у 200-250 тисяч осіб. На кожні 10 рядових потрібний офіцер. Офіцерів так просто призвати неможливо. На їхнє навчання потрібно багато часу. Звідки їх братимуть і як готуватимуть, ніхто не знає", — зазначив Федоров.

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"Ще до цієї заяви ми із колегами прогнозували, що після виборів, але до кінця року, мобілізацію активізують. За нашими оцінками, вона навряд чи буде такою ж активною, як восени 2022 року, але думаю, що 100-150 тисяч осіб Міноборони спробує мобілізувати. Контрактників, вочевидь, не вистачає, тому підписувати контракти строковиків змушують з першого дня служби, але для поповнення армії тих, хто підписує контракт, недостатньо", — пояснив він.

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