Чверть відсотка ВВП на допомогу Україні: Естонія пропонує єдиний внесок для кожного

Кая Каллас наполягає, що кожна з понад 50 країн, які входять до коаліції "Рамштайн", мають виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні.

Якщо Україна програє, Російська Федерація візьме паузу на декілька років, а потім поширить свою агресію на інші країни. У цьому переконана прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Перед початком саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 21 березня, вона закликала країни Європи не допустити тієї ж помилки, що й Естонія перед Другою світовою війною, та активно інвестувати в оборону, щоб уникнути несподіваних ситуацій.

"У 1933 році інвестиції в оборону Естонії були рекордно низькими. І чому? Тому що це був мирний час. Ми розбудували нашу країну, і ми були нейтральною країною. Але в 1938 році, коли стало зрозуміло, що війна наближається, оборонні інвестиції були збільшені на 100%, але було вже пізно", – нагадала Каллас.

Прем'єрка Естонії пояснила, що лідери країн мають належним чином пояснити своєму електорату потребу в нарощуванні оборонних інвестицій і дати зрозуміти, що це не означає провоєнну позицію. За її словами, деякі європейські країни можуть стати мішенню для Росії, якщо Україна програє війну.

"Якщо ми дійсно допоможемо Україні, нам не доведеться турбуватися про те, хто буде наступним. Але якщо Україна впаде, то буде пауза в кілька років, і ми побачимо це в більш широкому масштабі, особливо, якщо не будемо інвестувати в оборону", — наголосила Каллас.

Політик закликала країни, що входять до коаліції "Рамштайн", виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на військову допомогу Україні.

Каллас переконана, що такий крок "зробить значний внесок у перемогу України над Росією".

Нагадаємо, 17 січня Естонія озвучила ідею щодо єдиного внеску від країн-партнерів на допомогу України. Таким чином вдасться залучити щонайменше 120 мільярдів євро.

18 березня очільник Європейської Ради Шарль Мішель закликав Європу перейти в режим "воєнної економіки". Він переконаний, що ЄС стоїть перед найбільшим безпековим викликом з часів Другої світової війни. Якщо європейські країни не нададуть достатньої допомоги Україні для зупинення Росії, то стануть наступними.