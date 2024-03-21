"Обнулення" як шлях до миру: у Зеленського назвали три країни, які становлять проблеми

Зі слів радника голови ОП Михайла Подоляка, міжнародним партнерам бажано усвідомити, що через Україну ці "ключові застарілі проблеми" можна розв’язати.

У Росії попри заяви про зворотне є проблеми з військовим виробництвом, але вони компенсуються завдяки двом партнерам. Уся ця "трійця" становить проблему для світу. Про це у коментарі "24 Каналу" 21 березня заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він підтвердив, що країна-агресорка витрачає на зброю практично весь федеральний бюджет.

"Не все так "чудесно", як пробують періодично публікувати й казати, що Росія повністю перебудувалась, перейшла на мілітарні рейки. Так, вони це роблять, безумовно. Вони не можуть це нарощувати нескінченно", — підкреслив Подоляк.

З його слів, Україна змушена воювати одразу з трьома глобальними проблемами, які накопичувалися десятиріччями.

Зокрема, йдеться про:

Росію, яка хоче домінувати й змінити глобальні правила;

Північну Корею, яка є абсолютно мілітарною країною з неадекватною поведінкою на глобальній арені;

Іраном.

"Ці три проблеми не розв'язувались. Були санкції, були заяви, але нині вони об'єднались і використовують об'єднаний ресурс для атаки на одну країну. І було б бажано нашим партнерам усвідомити, що через Україну можна нарешті розв'язати ці три ключові застарілі проблеми", — зазначив радник.

Чиновник уточнив, що розв’язанням проблем було б "обнулення" воєнних потенціалів РФ, КНДР та Ірану. На його думку, це дозволило б суттєво стабілізувати глобальні відносини.

Нагадаємо, 21 березня голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер попередив про ймовірну помилку. На його думку, раніше війну в Україні сприймали занадто оптимістично, а тепер — занадто песимістично.

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