"Наймасштабніша атака на енергетику": у низці областей України зникло світло, деталі (фото)

Росіяни спробували спричинити масштабний збій у роботі української енергосистеми. В низці міст відбулося влучання та пошкодження в обʼєкти генерації, системи передачі й розподілу електроенергії, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Через масовані ракетні удари в деяких регіонах запроваджено аварійні відключення світла.

Вночі 22 березня Збройні сили Російської Федерації атакували українську енергетику. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це була наймасштабніша атака за останній час. Про це він написав у своєму Facebook.

"Зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета — не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни", — сказав Герман Галущенко.

За його словами, є влучання й пошкодження обʼєктів генерації, системи передачі й розподілу електроенергії у різних областях. Також через атаку ворога було знеструмлено одну з ліній електропередачі, яка живить ЗАЕС.

Також спостерігаються перебої зі світлом у частині областей. Проте енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Ворогу нас не залякати і не зламати. Ми довели це минулого року, доведемо і зараз", — наголосив він.

У пресслужбі ДТЕК заявили, що окупали обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

"Вночі ворог здійснив масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК", — йдеться у повідомленні.

Після закінчення обстрілів працівники підприємство оперативно розпочали усунення наслідків атаки й відновлення роботи пошкодженого обладнання.

Атака на Харківську область

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Збройні сили Російської Федерації здійснили понад 14 ударів по обʼєктах енергетики в регіоні, в результаті Харків залишився майже без світла.

"Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють", — сказав Олег Синєгубов.

Голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський розповів, що в громаді можливі аварійні знеструмлення.

"Намагаємось уникнути відключень тепла та води. Критична інфраструктура та лікарні забезпечені аварійними джерелами живлення", — сказав він.

Атака на Сумську область

За інформацією Сумської ОВА, у населених пунктах Сумського, Конотопського і Шосткинського районів тимчасово введені графіки аварійних відключень через російську атаку.

"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Атака на Кіровоградську область

За повідомленням Знамʼянського РЕМ, аварійне відключення відбулося в селі Богданівка Кіровоградської області. Також додатково відбулися аварійні відключилися частина селище Знамʼянка, Суботці та частина міста Знамʼянка.

За інформацією "Суспільного", також немає електрики в низці мікрорайонів Кропивницького.

Атака на Дніпропетровську область

Керівник Ради оборони Кривого Року Олександр Вілкул заявив, що в місті введено графіки аварійних відключень.

"Введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори", — сказав Вілкул.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах були пошкоджені енергетичні обʼєкти.

"Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень", — сказав він.

Також за повідомленням журналістів, у деяких районах Дніпра відсутнє світло.

Зокрема, знеструмлені частина Павлограда і Кам'янського Дніпропетровської області.

Атака на Хмельницьку область

Хмельницький міський голова Олександр Симчишин повідомив, що в регіоні пошкоджено обʼєкти інфраструктури.

"Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних", — сказав він.

Міський голова Шепетівки Віталій Бузиль зауважив, що ремонтні бригади працюють над відновленням електро- та водопостачання.

"Маємо пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють над відновленням електро та водопостачання. Жертв немає", — сказав він.

Атака на Вінницьку область

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області відбулися влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Атака на Львівську область

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що БПЛА атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині.

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці", — сказав він.

Атака на ЗАЕС

В "Енергоатомі" повідомили, що під час ракетної атаки о 5:10 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка зʼднує тимчасово окупованому ЗАЕС з обʼєднаною енергосистемою України.

"Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", — йдеться у повідомленні.

Цю лінію нещодавно відремонтували, оскільки вона не працювала протягом тривалого часу через пошкодження в результаті ворожих обстрілів.

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", — сказав очільник "Енергоатома" Петро Котін.

Нагадаємо, вранці 22 березня російські військові здійснили масований ракетний обстріл України. Вибухи пролунали в низці мирних міст, зафіксовані пошкодження та є жертви.

У ЗС Польщі повідомили, що в країні підняли в повітря авіацію через нічну ракетну атаку ЗС РФ по мирних містах України. Зокрема, вночі в небі спостерігалася активність дальньої авіації РФ — Ту-95, Ту-22 та МІГ-31.