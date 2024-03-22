РФ перекидає резерви з фронту в Бєлгородську область: в ISW відреагували

За оцінками аналітиків, Кремль допускає деякі репутаційні втрати, пов'язані з рейдами добровольців у прикордонних районах. І водночас Москва зберігає ресурси для продовження бойових дій в Україні.

20 березня інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на анонімне джерело повідомило, що вилазки "Російського добровольчого корпусу" та інших формувань у Бєлгородській області змушують російське військове керівництво відправляти сили з передової в цей регіон. У ISW не знайшли таких заяв. Про це повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" від 21 березня.

Неясно, про які сили згадують джерела Bloomberg, пишуть аналітики. Російські військкори повідомляють, що десантники ЗС РФ відбили нещодавні рейди в Тьоткіно Курської області, а підрозділи 2-ї бригади спецпризначенців відбилися від нових рейдів у Бєлгородській області.

Офіційні особи РФ заявили, що військові, прикордонники ФСБ і співробітники Росгвардіі відбили нещодавні рейди у РФ, а глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що підрозділи батальйону "Ахмат" протистояли рейдам із Харківської області. Росія і раніше використовувала ці сили для захисту від рейдів у червні 2023 року. За оцінками ISW, Кремлю потрібен баланс. Керівництво РФ допускає деякі репутаційні втрати, пов'язані з рейдами РДК і незначний ефект від них. Водночас зберігає військові ресурси для використання в Україні. Репутаційні втрати Кремля від рейдів у прикордонні у 2024 році не настільки великі у 2024 році, як і у 2023-му, через цензуру.

Нагадаємо, що російські війська формують "стратегічний резерв" для підтримки масованого наступу.

Також повідомлялося, що, за оцінками американських аналітиків, ЗСУ можуть піти на складні рішення через можливість нової окупації правобережжя Дніпра.