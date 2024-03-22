ЗС РФ просунулися в районі Бахмута: ISW розповів, у яких містах тривали бої (карта)

У РФ заявили про нібито захоплення залізничної станції "Алебастрова" на сході від Кліщіївки, проте аналітики Інституту вивчення війни не спостерігали підтвердження цього.

Збройні сили Російської Федерації могли просунутися в районі Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 21 березня.

"Російські сили нещодавно просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв у цьому районі 21 березня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 21 березня, окупанти просунулися на північ від Іванівського. За повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації, війська нібито захопили залізничну станцію "Алебастрова" на сході від Кліщіївки, проте аналітики не спостерігали підтвердження цього.

Позиційні бої тривали біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. В ISW додали, що поблизу Соледара продовжують діяти елементи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Бахмутський напрямок

Ситуація на Бахмутському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 22 березня на Бахмутському напрямку українські військові відбили 15 ворожих атак у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що в районі Бахмута Донецької області російська колона пішли на прорив, проте українські військові застосували протитанкову зброю та ударні безпілотні літальні апарати.

14 березня голова пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашников розповів, що окупанти зіткнулися зі складнощами в просуванні в напрямку Бахмута Донецької області. За його словами, ворог не зміг просунутися вздовж будь-яких ділянок на напрямку.