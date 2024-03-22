ЗС РФ атакували Одещину дронами: пошкоджені енергооб'єкти, без світла лишилися 53 тисячі людей

У прокуратурі Одещини розповіли, що наразі на місці влучань працюють слідчі та експерти. Розпочато досудове розслідування за фактом російської атаки. Кореспондент Фокусу підтверджує інформацію про відключення світла у місті.

У пʼятницю, 22 березня, Збройні сили Російської Федерації здійснили масований обстріл України. Зокрема, окупанти атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Вночі близько 03:00 очільник ОВА попередив про небезпеку та закликав жителів Одеси та Одеського району не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

"Жителі Одещини, дуже прошу всіх не виходити з безпечних місць до кінця повітряної тривоги", — написав Кіпер.

Зазначимо, що про відбій тривоги глава Одеської обласної військової адміністрації повідомив о 07:00.

Наслідки ворожої атаки Росії на Одещині

За інформацією Кіпера, внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичним об'єктам країни 22 березня пошкоджень зазнали і енергооб'єкти Одещини.

Він зазначив, що через це, за розпорядженням НЕК Укренерго, в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення.

Без світла залишилися 53 тисячі жителів

Крім того, очільник ОВА уточнив, що наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання.

"Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи", — наголошує він.

За фактом атаки росіян розпочато досудове розслідування

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури також підтвердили атаку російських окупантів безпілотниками по Одещині.

"За даними слідства, вночі 22 березня Збройні сили РФ вкотре атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами", — йдеться у пресслужбі.

У прокуратурі також заявили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Наразі на місцях подій триває огляд, працюють прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин Російської Федерації.

Окрім цього, за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що масована атака росіян 22 березня — наймасштабніша за останній час. За його словами, є влучання й пошкодження обʼєктів генерації, системи передачі й розподілу електроенергії у різних областях. Також через атаку ворога було знеструмлено одну з ліній електропередачі, яка живить ЗАЕС.

Вранці 22 березня російські військові здійснили масований ракетний обстріл України. Вибухи пролунали в низці мирних міст, зафіксовані пошкодження та є жертви.

Крім того, у Збройних силах Польщі повідомили, що в країні підняли в повітря авіацію через нічну ракетну атаку ЗС РФ по мирних містах України. Зокрема, вночі в небі спостерігалася активність дальньої авіації РФ — Ту-95, Ту-22 та МІГ-31.