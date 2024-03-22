ЗС РФ атакували Україну "Шахедами", "Кинджалами" та "Іскандерами": знищено 92 повітряні цілі

Зенітно-ракетним підрозділам Повітряних Сил, мобільним вогневим групам та засобам радіоелектронної боротьби вдалося знищити 55 ударних безпілотників, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

У ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук.

За інформацією Олещука, противник застосував 63 ударні безпілотні літальні апарати типу Shahed-136/131. Район пусків БПЛА – Приморсько-Ахтарськ РФ.

Крім того, як додає командувач Повітряних Сил, ворог атакував українські міста й різними типами ракет. Йдеться про:

12 балістичних ракет "Іскандер-М". Район пусків – Белгородська область РФ та тимчасово окупований Крим;

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Район пусків – акваторія Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із п’яти бомбардувальників Ту-22М3. Район пусків – Ростовська область РФ;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із десяти МіГ-31К. Район пусків – Тамбовська область РФ;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 із двох Су-30 (Су-34). Район пусків – тимчасово окупована частина Запорізької області;

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400. Район пусків – Белгородська та Курська області РФ;

У ПС зазначили, що до відбиття ракетно-авіаційного удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

ППО знищила 92 повітряні цілі

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі.

55 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, вранці 22 березня російські військові здійснили масований ракетний обстріл України. Вибухи пролунали в низці мирних міст, зафіксовані пошкодження та є жертви.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що масована атака ЗС РФ 22 березня — наймасштабніша за останній час. Він уточнив, що є влучання й пошкодження обʼєктів генерації, системи передачі й розподілу електроенергії у різних областях. Також через атаку ворога було знеструмлено одну з ліній електропередачі, яка живить ЗАЕС.