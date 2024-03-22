Росіяни атакували енергооб'єкти на заході України: є жертви, під завалами шукають людей (відео)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Хмельницькому внаслідок обстрілу несумісні із життям травми дістали двоє мирних жителів. Під завалами продовжують шукати людей.

У п'ятницю, 22 березня, Збройні сили Російської Федерації вчергове атакували територію України. Зокрема, ворог вдарив по обʼєктах критичної інфраструктури у Хмельницькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Фокус зібрав усі наразі відомі деталі про атаку росіян по цих регіонах.

Хмельницька область

О 06:51 у Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що російські окупанти завдали удару по регіону.

Згодом в ОВА заявили, що внаслідок російської атаки по Хмельниччині пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки. На місці працюють відповідні служби. Під завалами шукають людей.

Унаслідок обстрілу Хмельниччини двоє людей загинуло

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Хмельницькому внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще щонайменше восьмеро — пораненні. Окрім того, він оприлюднив відео, на якому рятувальники дістали з-під завалів 21-річну дівчину. Пізніше журналістам видання "Суспільне" повідомили в ОВА, дівчина півтори години була на зв'язку телефоном, Її госпіталізовано, надається потрібна допомога.

За словами кореспондентки "Суспільне Хмельницький", ще одну людину врятували з-під завалів. Травмованих передали лікарям швидкої медичної допомоги.

У Шепетівській громаді пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури

Крім того, унаслідок російської атаки у Шепетівській громаді Хмельницької області пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, про це повідомив міський голова Віталій Бузиль.

"Ремонтні бригади працюють над відновленням електро та водопостачання. Жертв немає. Школи та садочки переведено на дистанційний режим. Тож зберігаємо спокій, і не ігноруємо повітряних тривог", — зазначив Віталій Бузиль.

Івано-Франківська область

Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук заявила, що вибухи також пролунали на Прикарпатті. Російські окупанти атакували область за допомогою безпілотників та ракет. Є влучання по обʼєкту критичної інфраструктури.

"За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано", — зазначила глава ОВА.

Зазначимо, що про тривогу в Івано-Франківській області Онищук повідомила о 02:32, а про відбій – о 07:00.

Вінницька область

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов розповів, що військові Російської Федерації застосували гібридну тактику ударів по мирних містах — безпілотні літальні апарати та крилаті ракети. Також в регіоні є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

"Ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що про тривогу у Вінницькій області Борзов повідомив о 00:23, а про відбій – о 06:56.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що в низці міст відбулося влучання в об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Через масовані ракетні удари в деяких регіонах введено аварійні відключення світла.