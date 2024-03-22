Росіяни скаржаться на новий дрон України з фанери та пластикових пляшок, — Defense Express (фото)

Дрон обмотаний щільним поліетиленом, паливні баки — 5-літрові баклажки, а хвіст зроблено з водопровідної труби. Як він називається, невідомо, але на нього наклеїли зображення Барта Сімпсона.

Російські війська скаржаться на новий український ударний дрон, зроблений із найпростішого матеріалу. Досить габаритний дрон, зібраний із водопровідної труби, фанери та пластику — найкраще рішення з можливих. Про це пише Defense Express.

По ворожих позиціях регулярно завдаються удари такою примітивною зброєю. Він обмотаний щільним поліетиленом, а як паливні баки використовуються 5-літрові баклажки, хвіст — водопровідна труба, апаратний відсік — фанерний ящик.

БПЛА

Найдорожче, що в ньому є, це малогабаритний двигун внутрішнього згоряння та система управління.

БПЛА

За словами авторів публікації, чим дешевша конструкція, що забезпечує єдиний політ за час експлуатації такого безпілотника, тим краще.

"Якщо її можна зібрати з асортименту невеликого будівельного магазину — це ідеально. Якщо для цього немає потреби у високоточних верстатах і висококваліфікованих робітниках — ще краще", — ідеться в публікації.

Як він називається. невідомо, але на ньому помітили наклейку Барта Сімпсона, персонажа американського ситкому.

Барт Сімпсон

Камера дрона кріпиться знизу. Тобто такий дрон-камікадзе — боєприпас, що баражує, із можливістю управління на термінальній ділянці, а не тільки для удару по стаціонарних цілях.

Інші подробиці, такі як розмір бойової частини й дальність польоту, невідомі. Але, судячи з розміру паливного бака, можна припустити, що він усе ж таки призначений для ударів по об'єктах на дальності в кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо, що російські війська отримали костюми для захисту від тепловізійних дронів.

Також повідомлялося, що в РФ розробили щит для захисту бронетехніки від FPV-дронів.