В Одесі знову пролунав вибух: енергетики повідомили про екстренне вимкнення світла

Через обстріли та значні пошкодження енергетичної інфораструктури місто Одеса й Одеський район змушені переходити на екстренні відключення світла.

В Одесі 22 березня після 18 години пролунав вибух. До того оголосили про можливий удар балістичною ракетою. Про це повідомляє "Суспільне Одеса".

О 18:10 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, повідомили в Повітряних силах.

О 18:14 повідомили про вибух у місті.

"В Одесі пролунав вибух", — пише "Суспільне".

Згодом у місцевих пабліках повідомили про приліт і що повітряний простір чистий. Також у мережі повідомили, що вдень біля Одеси помітили ворожий розвідувальний дрон.

Поки що офіційна влада про наслідки вибуху в Одесі не повідомила.

Через обстріли енергетичної інфораструктури місто Одеса й Одеський район змушені переходити на екстренні відключення світла. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

"Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 22 березня ЗС РФ атакували Одещину дронами. Пошкоджені енергооб'єкти, без світла лишилися 53 тисячі людей. Через це, за розпорядженням НЕК "Укренерго", в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення.