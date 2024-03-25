"Знищуємо до останнього": у МВС розповіли, як нацгвардійці поповнили втрати ЗС РФ

Лише за тиждень бійці знищили 26 ворожих бліндажів з особовим складом, а також ліквідували десятки одиниць техніки. Міністр Ігор Клименко підкреслив, що російські атаки провокують "все більше люті".

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поділився результатами роботи нацгвардійців на передовій за минулий тиждень. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 25 березня.

"Ворог хоче зламати нас. Та своїми атаками добивається лише зворотного — все більше люті у наших воїнів, зокрема Національної гвардії України", — підкреслив чиновник.

Він запевнив, що українські захисники утримують позиції й уражають ворога. Зокрема, лише за тиждень ЗС РФ втратили:

36 танків;

68 одиниць бронетехніки;

80 автівок;

83 артилерійських систем;

4 одиниці інженерної техніки;

4 засоби РЕБ.

Окрім того, нацгвардійці вдарили по 26 бліндажах з російськими військовими. Загарбники були ліквідовані.

"Знищуємо ворогів до останнього", — заявив Клименко.

Статистика втрат ЗС РФ в результаті роботи Нацгвардії

Нагадаємо, 25 березня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл Києва, уламки влучили у мистецьку академію. В соцмережах з’явилося відео перших хвилин після удару.

Внаслідок атаки у Печерському районі Києва постраждали щонайменше сім осіб, двоє були госпіталізовані. Ще у п’ятьох осіб гостра реакція на стрес, серед них — дві вагітні жінки.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україні терміново потрібно більше систем ППО, зокрема Patriot та "ракет, здатних відбити будь-яку російську атаку".