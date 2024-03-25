Росіяни продовжують бомбити Бєлгородську область: за тиждень скинули 6 авіабомб, — росЗМІ

За даними російських журналістів, тільки 22 березня російські війська скинули два 250-кілограмові снаряди на власні населені пункти в Бєлгородській області.

Російські літаки скинули ще дві авіабомби на Бєлгородську область. Про це повідомило російське видання ASTRA з покликанням на свої джерела.

"22 березня ФАБ-250 знайшли в районі села Шалаєво Валуйського міського округу. Цього ж дня таку саму авіабомбу знайшли за 5 кілометрів від села Казинка цього ж округу. В обох випадках жителів не евакуювали", — ідеться в повідомленні.

Видання уточнило, що боєприпаси вже вилучили, а постраждалих серед місцевих жителів немає.

"За останній тиждень відомо вже про 6 ФАБ, що впали в регіоні", — додало ASTRA.

Нагадаємо, 20 березня Bild писав, що російська авіація знищує село в Бєлгородській області, розташоване на кордоні з Україною. На населений пункт із російських винищувачів летять ФАБ-500.

Також повідомлялося, що Росія погрожує засипати мало не всю лінію фронту потужними бомбами ФАБ-3000. Однак їх можуть нести лише стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, яким доведеться підібратися до зони дії української ППО.