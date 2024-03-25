Вчать майбутніх "гауляйтерів": РФ почала підготовку працівників окупаційних адміністрацій, — ЦНС

За даними підпілля, навчати "держслужбовців" працювати в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях будуть у російській академії народного господарства.

Росія почала реалізацію програми підготовки "фахівців" для адміністрацій на окупованих територіях. У рамках першого етапу навчання планується відправити 50 осіб. Про це повідомляє Центр національного опору.

Зазначається, що ці дії ініційовані нестачею "радників", що є наслідком того, що країна-агресор не змогла знайти достатню кількість відповідних кандидатів.

Як повідомляють у ЦНС, "держслужбовців" навчатимуть роботі в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях у Російській академії народного господарства і державної служби.

"Майбутніх "гауляйтерів" навчатимуть роботі з ризиками, пов'язаними з політичною дестабілізацією на окупованих територіях", — зазначають у ЦНС.

Крім того, вони навчаться забезпечувати роботу "органів влади" в прифронтовій зоні та "протидіяти інформаційним атакам з боку західних спецслужб".

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що окупанти хочуть вивезти до 100 дітей з окупації в РФ, де навчатимуть керувати БПЛА. За даними підпілля, вже у квітні на території одного з таборів Краснодарського краю відбудуться збори підлітків 14-17 років. Йдеться про тих українців, які перебувають у "Юнармії".