У Польщі пригрозили послу РФ, який проігнорував виклик "на килим" через російську ракету

У Польщі поведінку посла РФ назвали проявом зневаги і заявили, що не можуть залишатися байдужими до цього.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава відповість на те, що посол РФ Сергій Андрєєв проігнорував виклик до польського МЗС через порушення російською ракетою повітряного простору країни. Про це повідомляє Polsat.

Так, Міністерство закордонних справ Польщі викликало 25 березня посла Росії Сергія Андрєєва через те, що напередодні над Люблінським воєводством пролетіла ракета, випущена РФ по території України. Однак дипломат проігнорував запрошення до міністерства.

"Це вияв зневаги, і ми не можемо залишатися байдужими до цього. Ми не вперше маємо справу з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів", — сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Він також повідомив, що польська влада прийматиме подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андрєєва.

"Ми постійно контактуємо з міністром закордонних справ, прем’єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення громади, тому що це відповідь усієї польської держави" , — додав очільник Міноборони Польщі.

Чому Польща не збила російську ракету

Як повідомив Владислав Косіняк-Камиш, польська система захисту неба ще будується. Він також заявив, що якщо будуть якісь ознаки того, що ракета прямує до цілі в Польщі, вона буде збита.

"Ми перебуваємо в мирному стані, а тому діємо не так, як українці. Польський повітряний простір відкритий, тому перед тим, як збивати об’єкт, потрібно бути впевненим, що це таке", — сказав він, запевнивши, що, на думку командування НАТО, Польща ухвалила "правильне рішення " щодо ракети.

На його думку, не можна виключати гіпотезу, що росіяни свідомо порушили польський простір.

Нагадаємо, що 24 березня польський повітряний простір порушила російська крилата ракета Х-101. Її перебування на території країни склало 39 секунд.