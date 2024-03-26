5500$ за довідку для ухилянтів: поліція викрила голову ВЛК на Одещині

Голова районної ВЛК, як стверджують правоохоронці, у змові з лікарем видавав фальшиві довідки про непридатність до служби.

Правоохоронці викрили організатора злочинної схеми — голову районної військово-лікарської комісії на Одещині, а також його посібника — лікаря, які виготовляли фальшиві довідки для ухилянтів про непридатність до служби. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

У підробних медичних довідках зловмисники вказували хибні діагнози для чоловіків призовного віку.

"Правоохоронці задокументували факт отримання службовими особами 5500 доларів США від "клієнта", за послугу з виготовлення для нього підробленого документа", — зазначили в поліції.

Маючи подібну "довідку" із вигаданою хворобою ухилянти вважалися непридатними до служби, що давало їм змогу безперешкодно виїхати за межі держави.

"Під час проведення обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів вилучено робочу документацію, чорнові записи та печатки", — повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, 26 березня Служба безпеки України затримала двох мешканців Київської та Харківської областей, які за вказівками кураторів з Москви намагались підірвати залізничне сполучення між центральними та східними регіонами України.

Також 25 березня Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили розслідування та відкрили матеріали справи щодо заволодіння понад 14,8 млн грн під час будівництва школи в селі Чукалівка Івано-Франківської області.