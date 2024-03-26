Удар по ВДК "Костянтин Ольшанський": Україна почала модернізувати ракети "Нептун", — Братчук

На думку спікера УДА, українська протикорабельна ракета, яка завдала поразки крейсера "Москва", сьогодні є одним з основних гравців у Чорному морі.

Протикорабельна крилата ракета Р-360 "Нептун", яку Сили оборони застосували для атаки на великий десантний корабель (ВДК) "Костянтин Ольшанський", імовірно, була модернізована. Про це у вівторок, 26 березня, розповів речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, плани на потоплення корабля українське командування виношувало давно.

"Ми не могли дати ворогу такого шансу, щоб "Ольшанський" працював на росіян. Тому й було відповідне ураження, відповідне рішення було ухвалене заздалегідь", — розповів Братчук.

Він також наголосив на ймовірній модернізації ракети "Нептун" та її збільшеній забійній силі, яка призвела до успішних результатів у бою.

"Саме "Нептун", який завдав ураження свого часу й крейсеру "Москва", і "сьогодні фігурує як один з основних гравців з боку Сил оборони на цьому військово-морському напрямку. Це не може не радувати. "Нептун" не такий, як був два роки тому. Він розвивається, він, можливо, оновлюється і має більш забійну силу. Тому й такі результати демонструє. Я думаю, що це далеко не останній результат з ураження Чорноморського флоту Російської Федерації", — резюмував Братчук.

Що кажуть експерти

Військові оглядачі видання Defence Express звернули увагу, що, згідно з офіційними даними, дальність польоту ракети "Нептун" становить близько 280 км. Однак з урахуванням того, що ракета повинна ще подолати відстань для обходу ворожих систем протиповітряної оборони, цей показник, імовірно, досягає 400 км.

Крім того, згідно з даними на 2021 рік, ракета могла атакувати "малі", "середні" і "великі" цілі. Однак, ефективність її наведення залежить від рівня перешкод. У бухтах з іншими кораблями або за наявності систем РЕБ складність підвищується. Тому розподіл цілей важливий для запобігання повторних ударів по одній цілі в умовах залпового пуску, інакше кілька ракет можуть вразити одну й ту саму ціль. Це, на думку експертів, свідчить про те, що ракета "Нептун" отримала нові можливості за останні роки.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що Сили оборони України атакували великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни захопили під час окупації Кримського півострова у 2014 році. Росіяни хотіли видати корабель "Костянтин Ольшанський" за один зі своїх ВДК, зокрема "Мінськ" або "Оленегорский горняк", які раніше були пошкоджені українськими бійцями.

Також 26 березня представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський корабель "Іван Хурс" зазнав серйозних пошкоджень під час ракетної атаки Сил оборони по Севастопольській бухті в окупованому Криму.