"Жахлива рекомендація": Годжес розповів, чи вимагали США від України не атакувати НПЗ РФ

За словами ексголовнокомандувача військами США в Європі, Київ повинен проігнорувати заяви Вашингтона, якщо вони дійсно були зроблені. Військові об'єкти противника є законною ціллю.

Американські союзники нібито могли попросити Україну припинити атакувати нафтопереробні заводи на території Росії. Генерал-лейтенант, колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю BBC припустив, чи може це бути правдою.

За його словами, ці військові об'єкти противника на території Росії є цілком законною ціллю для Києва. Відповідно, якщо подібні рекомендації і прозвучали з боку Вашингтона, то реагувати на них не потрібно.

"Сподіваюся, що це неправда. Але, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, — це абсолютно жахлива рекомендація. Україна повинна її ігнорувати. [НПЗ] є законними цілями. Погіршує ситуацію те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об'єктах", — заявив Бен Годжес.

Окремо було зазначено, що адміністрація в США досі могла не визначитися, якою має бути розв'язка конфлікту. Потрібна стратегічна чіткість і пріоритети, вважає американський генерал.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що США могли закликати Україну відмовитися від ударів по енергетичних об'єктах РФ, про що йдеться в матеріалі Financial Times. Навіть після введення санкцій Заходу Росія зберігає лідерство у сфері експорту енергоресурсів. За словами журналістів, РФ може у відповідь атакувати енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід.

Пізніше на це відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія руйнує українські енергооб'єкти "з геноцидними намірами". Водночас Україна, за його словами, обороняється в рамках міжнародного права. Відповідно, ніхто не може диктувати Києву умови.