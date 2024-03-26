Російські обстріли почастішали: у Повітряних силах розповіли про нову тактику РФ (відео)

Речник командування Ілля Євлаш розповів, що ворог постійно змінює тактику. Нині окупанти зосередились на "досить потужних" атаках по інфраструктурі.

ЗС РФ зменшили інтервали між обстрілами України. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, чого таким чином добивається ворог. Про це відомо з ефіру телемарафону від 26 березня.

"Обстріли відбуваються постійно. Наразі ворог акцентував свою увагу, зокрема останнім часом, і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Звичайно, це пов'язано з різними факторами й чинниками", — зазначив військовий.

Він пояснив, що Росія постійно змінює свою тактику. Так окупанти намагаються відшукати "слабкі шпарини" в українській системі ППО.

"Звісно, ми маємо проявляти кмітливість, маневровість, нестандартний підхід для того, аби виявляти ці загрози та застосовувати наше озброєння, зокрема й надане західними союзниками", — підкреслив Євлаш.

Він попередив, що ворожі атаки продовжаться й надалі.

"Основна його мета — це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети й інші засоби противника та завдавати по них вогневе ураження", — додав речник.

Коментар Іллі Євлаша (про обстріли України — з 2:00)

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк 26 березня розповіла, що ЗС РФ обрали нову тактику ракетного терору. Ворог з невеликою паузою завдає одразу декілька ударів.

Також 26 березня речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що російські загарбники перефарбували дрони Shahed у чорний колір. Однак це "не сильно" допомогло ЗС РФ.