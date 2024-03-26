ППО і боєприпаси: Франція вимагатиме від зброярів прискорити виробництво для України, — Міноборони

За словами голови Міноборони Франції Себастьяна Лекорню, він готовий використати свої повноваження і встановити необхідні промислові обсяги виробництва для озброєнь і снарядів.

Франція може встановити пріоритетні вимоги для виробників зброї, щоб збільшити обсяги і прискорити випуск снарядів для української артилерії та ППО. Про це заявив голова Міноборони Франції Себастьян Лекорню, передає Sky News.

За словами міністра, він готовий використати свої повноваження і встановити необхідні промислові обсяги виробництва для озброєнь і снарядів.

"Ці питання безумовно на порядку денному", — заявив він.

Виробничі лінії, як і склади, відчувають особливе навантаження щодо зенітних ракет і артилерійських снарядів, додав він.

Нагадаємо, що в межах чеської ініціативи Ісландія виділить 2 млн євро на боєприпаси для України. У МЗС також анонсували додаткові 500 тисяч євро на купівлю умундирування для жінок-військовослужбовців ЗСУ.

Також повідомлялося, що влада Нідерландів виділила 150 млн євро на озброєння класу "повітря-земля" для українських винищувачів F-16.

За даними ЗМІ, влада Чехії вже 2 роки негласно постачає Україні боєприпаси. До цього проєкту також мають стосунок Данія та Нідерланди. Водночас тільки зараз у Чехії вирішили відкрито звернутися до європейських країн із закликом забезпечити закупівлю снарядів для України.