Росія формує нові військові резерви: в ISW оцінили загрозу й озвучили цілі ЗС РФ

За даними аналітиків, нові формування ЗС РФ, ймовірно, не зможуть функціонувати як згуртовані великомасштабні проривні або експлуатаційні формування у 2024 році. Вони потрібні для підтримки поточних операцій в Україні.

Російські військові активно ведуть набір особового складу для частин нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу (ЛВО). Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 березня.

Так, міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що 44-й армійський корпус ЛВО вже почав набір у Лузі (Ленінградська область). За словами представників МО Великої Британії, Росія раніше направляла новостворені підрозділи для участі в операціях в Україні. Однак, згідно з аналізом ISW, необхідність продовжувати операції в Україні може перешкоджати більш широким зусиллям Росії з формування сил.

Експерти ISW зазначають, що Росія продовжує формувати резерви, які можуть підтримувати поточні операції в Україні.

"Такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртовані великомасштабні проривні або експлуатаційні формування у 2024 році", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 26 березня росЗМІ з посиланням на джерела в Москві повідомили, що президент РФ Володимир Путін хоче захопити Харків і планує новий наступ. На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, для захоплення Авдіївки Росія залучила близько 120 тисяч бійців. Він переконаний, що сформувати ударне угруповання для наступу на Харків непомітно для України не вийшло б.

Крім того, 26 березня майор Збройних сил України Максим Жорін розповів, що ЗС РФ чітко визначили пріоритетні для себе напрямки і не бояться втрат. Зокрема, військовослужбовець попередив і про загрозу для Харківської області.