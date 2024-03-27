"Сьогодні не ігноруємо тривогу": власників укриттів закликали відкрити цілодобовий доступ

За словами заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимура Ткаченка, балансоутримувачі та власники укриттів мають надати українцям безперешкодний доступ до сховищ.

Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу в середу, 27 березня. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Окремо він зазначив, що балансоутримувачі та власники укриттів мають надати до них цілодобовий доступ.

"Сьогодні не ігноруємо тревогу‼️ Усім балансоутримувачам і власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий і безперешкодний доступ до них", — ідеться в повідомленні.

Також він порадив надсилати скарги на закриті укриття у відповідний бот у Telegram. Перейти в нього можна за посиланням.

Гуменюк попередила про загрозу Київ та область

Росіяни можуть проводити точковий терор, використовуючи ракети "Циркон" із підвищеною дальністю, зокрема по Києву та області, про що попередила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Коли є загроза балістичних ракет з півдня, на карті повітряних тривог зазвичай підсвічуються південні та південно-східні регіони країни. Однак тепер, у разі пусків "Цирконів" область червоних маркерів поширюватиметься від півдня країни до Києва і далі на північ.

Нагадаємо, вранці 25 березня ЗС РФ атакували Київ балістичними ракетами "Циркон". Відомо про 10 постраждалих у Печерському районі, двоє з них були госпіталізовані.