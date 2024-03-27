"Поки не досягнемо мети": у ВМС розповіли про полювання на пускові установки ракет "Циркон" (відео)

За словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, виявлення відповідних пускових установок є складним завданням для українських захисників, оскільки вони постійно змінюють місце дислокації.

Військово-морські сили України ведуть роботу з виявлення пускових установок балістичних ракет "Циркон" і готові знищити їх. Про це в ефірі Espreso.TV розповів капітан III рангу Дмитро Плетенчук, речник ВМС.

Він зазначив, що виявлення відповідних пускових установок є складним завданням для українських захисників.

"Пускові установки мобільні, їх важко виявити в момент запуску, тому що вони оперативно змінюють місце розташування. Але ми продовжуємо цю роботу і продовжимо доти, доки не досягнемо мети. У якийсь момент вони будуть знищені", — підкреслив Плетенчук.

Він також зазначив, що відповідні пускові шахти "уніфіковані", що дає змогу російським силам використовувати їх для запуску не тільки крилатих ракет "Калібр".

Таким чином, українські військові залишаються на сторожі безпеки, і операції з виявлення та знищення пускових установок "Циркон" тривають відповідно до поставлених цілей.

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Нагадаємо, у Силах оборони півдня попередили, що росіяни можуть проводити точковий терор, використовуючи ракети "Циркон" із підвищеною дальністю, зокрема по Києву та області. Коли є загроза балістичних ракет з півдня, на карті повітряних тривог зазвичай підсвічуються південні та південно-східні регіони країни. Однак тепер, у разі пусків "Цирконів" область червоних маркерів поширюватиметься від півдня країни до Києва і далі на північ.

Нагадаємо також, уранці 25 березня ЗС РФ атакували Київ балістичними ракетами "Циркон". Відомо про 10 постраждалих у Печерському районі, двоє з них були госпіталізовані.