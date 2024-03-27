Над Києвом збили "Циркони": експерти розвіяли міф про російські "гіперзвукові" ракети

Російським інженерам, вважає польський аналітик Максиміліан Дура, дійсно вдалося розробити гіперзвуковий реактивний двигун для ракет. Однак "Циркон" виходить на ударну траєкторію на дозвуковій швидкості.

Українським збройним силам вдалося збити дві російські "гіперзвукові" ракети 3М22 "Циркон", що стало значним успіхом у галузі протиракетної оборони. Ці ракети, які донедавна вважалися одними з найсекретніших і найнебезпечніших засобів в арсеналі російських збройних сил, були нейтралізовані за допомогою перехоплювачів західних зенітних комплексів. У зв'язку з цим польський військовий експерт Максиміліан Дура в матеріалі Defence 24 розвінчав міф про непереможність російських "Цирконів", позначивши ключові причини невдалої атаки росіян.

За своїми заявленими бойовими можливостями ці ракети вважалися звичайним еквівалентом ядерної зброї, теоретично здатним прорвати навіть найпотужнішу ворожу ППО. Можливо, саме тому вони були спрямовані проти найбільш захищених об'єктів, розташованих у Києві, припустив експерт. Однак укотре російські заяви виявилися просто хвастощами.

"Справа тим більш клопітка для Москви, що вона вже одного разу намагалася застосувати "Циркони" проти Києва, але перша атака, проведена 7 лютого 2024 року, виявилася настільки ж невдалою, як і друга", — зазначив Дура.

Він звернув увагу на те, що досі не було опубліковано жодної фотографії "Цирконів", окрім розмитих відеозаписів від Міноборони РФ пусків ракет з російських кораблів. Не відомі й реальні параметри цих ракет, які росіяни з часом суттєво перебільшили. Наприклад, пропагандисти згодом збільшили швидкість ракети з 6 до 10 Махів, а дальність з 600 до 1000 км. "Накрутили" і масу боєголовки — з 300 до 500 кг.

Тим часом під час останнього рейду в березні 2024 року залишки обох збитих ракет упали на цивільні об'єкти, внаслідок чого постраждали семеро людей. Виявлення таких уламків дало змогу частково відновити конструкцію російських ракет, що дає можливість краще зрозуміти їхні бойові характеристики.

Уламки ракети "Циркон" Фото: Defense Express

Передбачувані характеристики

Так вдалося з'ясувати, що російські інженери справді розробили гіперзвуковий реактивний двигун, який, утім, відрізняється від двигунів на ракетах "Кинжал". Твердопаливний двигун "Циркону" розганяє ракету до 5,5 Маха і дає змогу підтримувати цю швидкість на маршовій дистанції в розрідженій атмосфері.

Однак коли перед ціллю ракета починає пікірувати, її швидкість зростає до максимальних 7,5 Маха і в цей момент використовується теплоізоляційна оболонка через підвищення температури. Але найголовніше — біля самої землі "Циркон" перестає бути гіперзвуковим, сповільнюючись приблизно до 4,5 Маха, що дозволяє українським засобам ППО її перехопити.

"Циркон" — це не "путінське вундерваффе", яким його намагалася представити кремлівська пропаганда. Літаючи на такій високій швидкості, його нелегко збити, але досвідчені зенітні батареї України досі справлялися з такою загрозою", — наголосив Дура.

Аналітик також припустив, що українцям вдалося зібрати деякі електронні компоненти, які дадуть змогу отримати дані про систему наведення ракети і відповідно визначити місце запуску. З одного боку ракетоносці Чорноморського флоту не готові запускати "Циркон", з іншого — фрегати проєкту 22350 типу "Адмірал Горшков", які випробовують ці ракети, перебувають на озброєнні Північного, а не Чорноморського флоту. Тому, ймовірно, ці ракети були випущені береговим комплексом "Бастіон", який також веде вогонь надзвуковими протикорабельними ракетами П-800 "Оникс".

Російський береговий комплекс "Бастіон"

Коментарі ЗСУ

Про перехоплення російських ракет "Циркон" розповів і представник Повітряних Сил ЗСУ майор Ілля Євлаш. За його словами, вони справді розганяються до 9 Махів, але на ударну траєкторію вони заходять на швидкості до 4,5 Маха, що дає змогу здійснити перехоплення.

"Саме в цей момент ми можемо застосовувати наші комплекси, які є протибалістичними. Це SAMP/T, Patriot, які можуть завдавати потужних уражень і збивати навіть от таку от зброю", — пояснив Євлаш.