ЗС РФ просунулися на захід від Авдіївки і заявляють про просування в Тернах, — ISW (карти)

За даними аналітиків, війська РФ нещодавно просунулися в межах Бердичів і в Орлівці. Стверджується, що ЗС РФ увійшли в Семенівку і штурмують позиції ЗСУ в населеному пункті, але Сили оборони України активно контратакують.

27 березня позиційні бої тривали на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна, але без підтверджених змін лінії фронту. Повідомлялося про позиційні бої на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та озера Лиман, на південний схід від Куп'янська біля Іванівки; на захід від Кремінної в районі Тернів і Ямполівки, на південь від Кремінної біля Білогорівки. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 27 березня.

Терни на карті

Російські військкори стверджували, що війська РФ просунулися під населеним пунктом Терни, але в ISW поки що не знайшли візуальних підтверджень цьому.

Захід Авдіївки

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв. Геолоковані кадри за 27 березня показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах Бердичів і в Орлівці. Російські військкори заявили, що ЗС РФ увійшли в Семенівку й атакують українські позиції в межах населеного пункту, але ЗСУ активно контратакують у цьому районі.

Карта просування ЗС РФ на захід від Авдіївки

Один із військкорів стверджував про просування на 200 метрів на захід від Орлівки на західному березі річки Дурна, на 200 метрів на захід від Тоненького, на 200 метрів у напрямку Уманського, на 300 метрів на південь від села Тоненьке в бік Первомайського і на 100 метрів на південь від Невельського. ISW поки що не підтверджують це.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв на захід і південний захід від Донецька 27 березня. Геолоковані кадри, опубліковані 27 березня, показують, що ЗС РФ просунулися в Новомихайлівці. Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки, Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки й Перемоги.

27 березня позиційні бої продовжилися на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського й Урожайного на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Работине на карті

На заході Запорізької області підтверджених змін на лінії фронту не відбулося. Позиційні бої точаться в районі Роботиного і Малої Токмачки, а також на лівобережжі Херсонської області, в т.ч. в районі Кринок.

Нагадаємо, що ЗС РФ просунулися біля Бахмута і підійшли до Часового Яру.

Також повідомлялося, що експерт розповів, коли ЗС РФ можуть піти в наступ на Харків.