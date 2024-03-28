"Бігти неможливо": Пушилін наказав "мобілізувати" чоловіків Донеччини з 1 квітня (фото)

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що для призовників виїзд з території Донецької області в Росію заборонений. У військомат мають зʼявитися всі громадяни від 18 до 30 років.

Російська Федерація планує провести "мобілізацію" у Донецькій області з 1 квітня. За указом глави так званої "ДНР" Дениса Пушиліна постановлено створити призовну комісію на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у тексті відповідного документу від 28 березня.

Назва оприлюдненого указу "Про заходи щодо забезпечення призову громадян 1994-2006 років народження на військову службу у Донецькій Народній Республіці у 2024 році".

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, згідно із цим документом, всі чоловіки від 18 до 30 років мають з’явитися у військомат та "віддати своє життя за президента Росії Володимира Путіна".

Він уточнив, що конкретно в Маріуполі йдеться про тисячу чоловіків лише в квітні-травні 2024 року.

"Двічі хороша для почекунів новина. Шерили — постіли відосіки з ТЦК в Україні? Ок. Але, в "ДНР" офіційно дано завдання поліцям доставляти за будь-яку ціну. То ж ми тут вже в очікуванні прекрансого відеоконтенту з міста", — пише Андрющенко.

Також радник мера Маріуполя зазначив, що є й "погана" новина, адже відтепер "бігти неможливо".

"Для призовників виїзд з території Донецької області в Росію… заборонено. Привіт, новий чудний русский мир", — додає він.

Нагадаємо, раніше російська служба BBC News повідомляла, що президент РФ Володимир Путін доручив використати електронні повістки для осіннього призову у 2024 році.