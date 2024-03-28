"Пропаганда страху": у ЦПД розповіли, чи варто очікувати наступу РФ на Харків

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль обласний центр на сході. Харкову зараз загрожують виключно обстріли.

Дедалі частіше з'являються розмови про те, що російські окупанти найближчим часом мають намір розпочати новий масштабний наступ, і їхньою метою нібито може стати Харків. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) прокоментували чутки.

Зазначається, що інформація про підготовку до можливої окупації Харкова — частина ворожої кампанії під назвою "пропаганда страху". Це не відповідає дійсності.

"У Росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню і зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії "пропаганда страху", — заявив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Окремо в Центрі протидії дезінформації додали, що противник здатний нашкодити Харкову винятково терористичними методами у вигляді обстрілів, однак залякування щодо нового наступу триватимуть. На даному етапі далі розмов це навряд чи зайде. Українські захисники готові до будь-яких провокацій з боку противника.

"Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цього завдання, погрози Соловйова — поки що тільки розмови. Це ІПСО. Зараз ворог здатний тільки обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами", — підсумував Андрій Коваленко.

Нагадаємо, 26 березня повідомлялося, що для окупації Харкова РФ потрібне 500-тисячне військо, однак такої кількості в окупантів зараз немає. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що для захоплення Авдіївки Росія залучила близько 120 тисяч бійців. Він переконаний, що сформувати ударне угруповання для наступу на Харків непомітно для України не вийшло б.