Працівник ТЦК та СП вимагав від власників авто хабар, щоб машини не відправляли ЗСУ (фото)

Працівник столичного ТЦК і СП вимагав 900 доларів США за постановку автомобілів на військовий облік і непередачу їх у ЗСУ. Його затримали на гарячому.

Працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів Києва вимагав від власників автомобілів $900, щоб за пришвидшеною процедурою поставити авто на військовий облік. У разі відмови погрожував відправити автівки на потреби ЗСУ. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

"Під час зустрічі з підприємцем правопорушник пообіцяв останньому вплинути на керівництво районного ТЦК та за прискореною процедурою поставити на облік два позашляховики "Volkswagen", який підприємець мав намір продати. Таку послугу він оцінив у 900 доларів США. У разі неотримання коштів зловмисник погрожував передати автівки на потреби військових", — ідеться в повідомленні.

Відповідна схема співробітника ТЦК та СП була дієвою, оскільки, згідно з нормами чинного законодавства, транспортні засоби, що перебувають у власності підприємств на період дії воєнного стану, можуть бути перереєстровані лише за умови їх перебування на військовому обліку в регіональному ТЦК та СП.

Зловмисника затримали під час отримання неправомірної вигоди. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Затриманння працівника ТЦК і СП Києва під час отримання неправомірної вигоди Затриманння працівника ТЦК і СП, який вимагав гроші за постановку авто на військовий облік

Нагадаємо, 28 березня Служба безпеки України затримала чоловіка, який хотів влаштуватися до Десантно-штурмових військ, щоб встановити довірливі стосунки з командуванням підрозділів і передавати потрібну інформацію кураторам із ГРУ. Для цього посадовець Київської ОВА зробив собі фальшиву довідку про те, що він є капеланом однієї з релігійних конфесій.

27 березня правоохоронці викрили та затримали двох мешканців Києва, які організували канал постачання наркотичного засобу (кокаїну) з Європейського Союзу до України, а потім реалізовували "товар" гуртовими партіями під час особистих зустрічей із замовниками, які надалі забезпечували збут по території країни вроздріб.