У Заходу перевага: аналітики розповіли про план, як Україні завдати поразки ЗС РФ, — ЗМІ

За словами аналітиків, Росія не зможе перемогти Україну або Захід і, найімовірніше, програє. Союзникам Києва необхідно мобілізувати свої ресурси для опору ЗС РФ.

Західним союзникам України слід терміново наростити виробництво оборонної продукції, виділити більше військової допомоги Києву і, до всього іншого, протистояти інформаційним атакам Москви. Це необхідно, щоб не дозволити Кремлю тріумфувати в Україні. Про це пише Newsweek.

За оцінками "Інституту вивчення війни" (ISW), у Заходу є перевага перед РФ, але потрібне рішення, щоб почати її використовувати. Усе, що потрібно зробити, це мобілізувати зусилля для підтримки України.

"Мобілізація означатиме збільшення військового виробництва, збереження більшої кількості наявних військових спроможностей та економічних активів, а також прийняття вищого больового порогу та ризиків зараз, щоб уникнути більших втрат, болю та ризику в майбутньому", — заявили в ISW.

Занепокоєння з приводу того, чи достатньо оснащена Україна, ймовірно, посилиться в найближчі місяці. Представники Києва попередили, що Росія готується відновити наступ наприкінці травня — на початку червня, а зараз ЗС РФ повільно, але вірно просуваються на сході України.

Західні аналітики кажуть, що Росія сподівається виснажити Україну і підірвати військову підтримку. Москва, своєю чергою, мобілізувала промисловість і перейшла на військовий режим, щоб заповнити прогалини постачання.

Приблизно третину ВВП РФ спрямовано на військовий комплекс. Західні уряди й компанії також збільшили обсяги оборонного виробництва і водночас діють нерішуче, побоюючись ескалації.

Маніпуляції Кремля можуть ввести союзників України в оману і дивитися на війну під певним кутом, що може "дозволити Росії перемогти в реальній війні", вважають аналітики.

США та інші країни, що підтримують Україну, повинні "зробити кілька конкретних і негайних кроків", заявили в ISW. Повідомляється, що Заходу слід надати Україні достатню військову допомогу та іншу підтримку, необхідну, щоб відновити маневровість на полі бою і нарощувати оборонно-промислові бази та виробництво на території України.

Захід також повинен допомогти Україні використовувати вразливі місця російської армії, наприклад у Чорноморському флоті. За оцінками України, Росія, можливо, втратила близько третини свого Чорноморського флоту після недавніх атак.

"Росія не зможе перемогти Україну або Захід — і, найімовірніше, програє, — якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремля", — заявили в ISW.

Нагадаємо, що після ядерних погроз Путіна США перекинули в Європу стратегічні бомбардувальники.

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