"Десятки мільярдів залишаються у США": Зеленський про допомогу Києву від Вашингтону

Президент України визнав, що через війну в Газі увага світової спільноти змістилася, а це особливо вигідно для Путіна.

У більшості випадків 75–80% всіх коштів, які виділяє Вашингтон Києву, залишаються в самих Сполучених Штатах Америки. Про це в інтерв'ю CBS News заявив президент України Володимир Зеленський.

"У Сполучених Штатах залишаються десятки мільярдів. Будьмо відвертими, у більшій частині випадків 75-80% грошей, виділені Конгресом, залишаються у США. До нас ідуть боєприпаси, але виробництво відбувається там, і гроші, і податки залишаються у США. Безумовно, ми отримуємо величезну підтримку, проте нам вона потрібна", — наголосив він.

Володимир Зеленський також додав, що зараз Україна найбільше потребує американських систем протиракетної оборони Patriot і артилерії. При цьому президент визнав, що, беручи до уваги багатомісячні суперечки американських законодавців щодо відновлення допомоги Україні, війна в Газі переорієнтувала увагу світової спільноти, і це "добре для Росії".

Також Володимир Зеленський попередив, що у разі програшу України Путін не зупиниться на досягнутому.

Нагадаємо, 25 березня очільник Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер цього законодавчого органу Майк Джонсон збирається винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні аж після Великодня.

При цьому 26 березня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що спікер Палати представників Майк Джонсон шукає причину, аби не виносити на голосування допомогу Україні.