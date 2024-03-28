Модернізували авіабомби на 250 кг: у Повітряних силах розкрили деталі атаки по Харкову

За словами речника відомства Іллі Євлаша, противник 2 роки не турбував регіон авіабомбами, але зараз повернувся до застосування озброєння. При цьому в окупантів їх достатня кількість зі старих запасів.

Російські окупанти 27 березня вперше за 2 роки атакували Харків авіабомбами. Це була їхня модернізована версія. Деталями ворожого терору поділився речник Повітряних сил Ілля Євлаш у коментарі "24 каналу".

За його словами, противник продовжує атаки по густонаселених районах Харкова, проте зараз фіксується невелика зміна тактики. ЗС РФ не запускали авіабомби з авіації по регіону з 2022 року.

Пов'язано це може бути з тим, що зараз Росія намагається модифікувати свої старі запаси, яких у них є ще достатня кількість. Вага авіабомб, які вчора атакували місто — 250 кілограмів.

"Був удар модернізованою КАБ. Росіяни раніше застосовували цю зброю в Мирнограді, що в Донецькій області. Але по Харківщині таке використання вперше", — заявив Ілля Євлаш.

Окремо представник Повітряних сил заявив, що противник також регулярно використовує для обстрілу мирних міст різні зенітні ракетні комплекси, зокрема й С-300. Швидкість польоту такого озброєння вкрай висока, проте в українських захисників є можливість боротися з ними.

Ворожі ракети перехоплюють за допомогою західних систем протиповітряної оборони, однак досі існує потреба в тому, щоб збільшити їхню кількість. Це значно підвищить безпеку життя в Україні.

"Лінія зіткнення безпосередньо з ворогом, кордони з Білоруссю, Придністров'ям, тимчасово окупованим Кримом — вони всі також потребують потужних систем ППО, щоб прикривати наші об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти енергетики та мости", — підсумував Ілля Євлаш.

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Нагадаємо, 27 березня ЗС РФ запустили по Харкову авіабомби, внаслідок чого постраждали близько 20 людей. Поранення дістали діти віком 13, 9 і 2 років, а наймолодшому потерпілому всього 3 місяці. Одна людина загинула. Метою окупантів стали багатоповерхівки та дитячий садок.