"Фатальна помилка": німецькі історики заявили про гру партії Шольца на користь Росії, –ЗМІ

Експерти вважають, що якщо канцлер та представники партії проводять червоні лінії не для Росії, а тільки для німецької політики, це шкодить безпеці ФРН і грає на руку Москві.

Група німецьких істориків звернулася з листом до канцлера Олафа Шольца, вказавши на помилки у відносинах з російським президентом Володимиром Путіним, оскільки вони "суттєво послаблюють німецьку безпекову політику і грають на руку Росії. Текст колективного звернення науковців публікує Bild.

Зазначається, що документ підписали вчені, які, як і сам Олаф Шольц, є членами Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Серед них Генріх Август Вінклер, Мартіна Вінклер, Дірк Шуман, Габріеле Лінгельбах та Ян К. Берендс.

"Ми із постійно зростаючим занепокоєнням спостерігаємо за висловлюваннями СДПН відносно агресивної війни Росії проти України. При цьому всі аргументи та точка зору більш довільні, безладні та часто фактично неправильні", — зазначають історики.

Окремо автори назвали "недостатньою" підхід Німеччини до "координації з партнерами". Вони переконані, що Путін "розцінить це лише як заклик до дії".

Водночас вчені вважають "непотрібним" пояснювати, "чого Німеччина напевне не буде робити для підтримки України". "Якщо канцлер та представники партії проводять червоні лінії не для Росії, а тільки для німецької політики, це призводить до суттєвого послаблення німецької безпекової політики та грає на руку Росії".

Окремо автори листа висловили впевненість, що СДПН може "досить небезпечно заперечувати реальність". При цьому німецькі історики вважають, що Путін припинить війну лише тоді, коли йому "буде протиставлена необхідна сила". Проте, вважають автори листа, цього ще не зрозуміли у СДПН.

"Всередині СДПН не проводиться чесного аналізу помилок політики відносно Росії за останні десятиліття", — пишуть вони. При цьому історики мають на увазі відсутність розслідування "зв'язків різних товаришів з російськими інтересами та помилкової енергополітики", через яку Німеччина стала "фатально залежною від Москви".

28 березня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна не отримає від Німеччини ракет Taurus, також країна планує відправляти свої війська на український фронт.

Також Шольц повідомив, що у нього вже понад рік не було розмови з президентом РФ Путіним.