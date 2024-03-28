Російський авіаудар по Харкову: медики розказали про стан пораненого немовляти

Найменшій дитині, яка постраждала від російського авіаудару не виповнилося й року. У малечі скалкові поранення м'яких тканин.

Семеро поранених в результаті авіаобстрілу російських окупантів по житловому масиву Харкова, який стався 27 березня, перебувають у лікарні. Серед ушпиталених є дитина, якій немає й року. Найстаршій пацієнтці — 92 роки. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на слова в.о. генерального директора медзакладу Костянтина Лобойка.

"У всіх уламкові поранення різних ділянок тіла. Профіль госпіталізації залежить від того, куди прилетів уламок", — повідомив Лобойко.

За його словами, немовля одержало скалкові поранення м'яких тканин. Інших дітей виписали із лікарні майже одразу.

Серед постраждалих є пацієнти з пораненням ока, голови, а також м'яких тканин – тулуба й кінцівок.

Нагадаємо, вдень 27 березня ЗС РФ вперше вдарили по Харкову модифікованим боєприпасом УМПБ Д-30. Унаслідок авіаобстрілу пошкоджені два 5-поверхові житлові будинки, один 4-поверховий житловий будинок та 3 автомобілі. Постраждали 19 людей, серед них 4 дитини. 59-річний цивільний чоловік загинув.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що ЗС РФ не атакували авіабомбами Харків з 2022 року. За його словами, окупанти застосували модернізовану КАБ вагою 250 кілограмів. Раніше росіяни використовували цю зброю в Мирнограді на Донеччині.