Мобілізація в Україні: ТЦК доручають поліції доставити десятки тисяч чоловіків до військкоматів

Співробітники військкоматів звертаються до правоохоронних органів щодо доставлення військовозобов'язаних громадян, які ухиляються від військового обліку та призову, а поліція, своєю чергою, має здійснювати розшукові заходи.

У разі, якщо військовозобов'язаний після отримання повістки не з'являється у військкоматі в потрібний час, співробітники ТЦК мають право задіяти правоохоронні органи для затримання і доставки мобілізованого до Територіального центру комплектування. Про це повідомив речник ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків у коментарі виданню ТСН.

Так, за його словами, поліцейські не мають доступу до системи "Оберіг", адже з нею працюють тільки співробітники військкомату.

"Від початку повномасштабного вторгнення поліція працює в посиленому режимі і робить усе для того, щоб, наприклад, наша Івано-Франківська область залишалася одним із безпечніших регіонів України", — сказав він.

Крім того, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін у коментарі виданню ТСН також підтвердив, що військкомати регулярно звертаються до правоохоронних органів щодо доставки більш ніж 30 тисяч осіб, які вчинили порушення мобілізаційного законодавства та правил військового обліку.

"Йдеться про загальну кількість станом на цей момент. Ми звертаємося до поліції щодо їхнього доставлення, а поліція, наскільки я розумію, має проводити розшукові заходи", — сказав Роман Істомін.

При цьому адвокат Ростислав Кравець заявив журналістам, що військовозобов'язані не можуть самостійно дізнатися, чи є їхнє прізвище в спеціальних реєстрах.

"Щодо 90% військовозобов'язаних можна сказати, що навряд чи ТЦК може підтвердити отримання ними повістки. У більшості випадків цим особам нічого не загрожує, але якщо буде доведено, що вони не з'явилися на вимогу ТЦК, то їм загрожує штраф 850 грн", — розповів ТСН.ua Ростислав Кравець.

Юрист наголосив, що в разі звернення до суду, насамперед вирішальним фактором буде наявність або відсутність підтвердження вручення повісток, а також факт пропуску терміну появи у військкоматі.

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