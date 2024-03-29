Продавали граніт для пам'ятників окупантам: СБУ затирмала житомирських торговців (фото)

Правоохоронці затримали на Житомирщині ділків, які постачали до РФ граніт для виготовлення пам’ятників ліквідованим в Україні росіянам. Матеріал отримували компанії, якими володіють члени партії "Единая Россия".

Служба безпеки України заблокувала ще одну схему торгівлі з РФ через європейські країни, яка діяла під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Підприємці з Житомирщини перепродували до Росії граніт, з якого потім робили пам'ятники загиблим на війні в Україні окупантам. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"На Житомирщині затримано двох ділків, які налагодили оптові поставки граніту на підприємства країни-агресора. Серед їхніх основних клієнтів були російські компанії, якими володіють члени кремлівської партії "єдина росія", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до організації оборудки причетний місцевий підприємець, який ще до 24 лютого 2022 року постачав видобувну продукцію до РФ. Після початку повномасштабного вторгнення він нелегально виїхав до однієї із країн Євросоюзу та зареєстрував там власну компанію. Ця іноземна фірма купувала в Україні граніт нібито для бізнес-проєктів на території ЄС, проте після одержання української продукції фігурант продавав її справжнім замовникам з РФ.

"Значну частину нелегального імпорту російські замовники використовували для виробництва пам’ятників загиблим р*шистам, які воювали проти України", — зазначили в СБУ.

До своєї оборудки фігурант залучив двох спільників з Житомирщини: вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли за кордон.

"Під час обшуків у помешканнях та офісах затриманих виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності. Також виявлено великі суми готівки, ймовірно одержаної незаконним шляхом", — повідомили у пресслужбі СБУ.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Обшуки у торговців гранітом з РФ Обшуки у торговців гранітом з РФ Обшуки у торговців гранітом з РФ

Нагадаємо, 28 березня Служба безпеки України затримала чоловіка, який хотів влаштуватись до Десантно-штурмових військ, щоб встановити довірливі стосунки з командуванням підрозділів та передавати потрібну інформацію кураторам з ГРУ. Для цього посадовець Київської ОВА зробив собі фальшиву "довідку" про те, що він є капеланом однієї з релігійних конфесій.

27 березня правоохоронці викрили та затримали двох мешканців Києва, які організували канал постачання наркотичного засобу (кокаїну) з Європейського Союзу до України, а потім реалізовували "товар" гуртовими партіями під час особистих зустрічей із замовниками, які надалі забезпечували збут по території країни у роздріб.