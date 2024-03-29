"Може повністю покривати Харків": бомба УМПБ Д-30СН здатна долетіти до будь-якого району, — ОВА

На думку очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, можливість збивати нові російські керовані боєприпаси на підльоті існує, однак "це питання до ЗСУ" та комплексу заходів.

Нові керовані боєприпаси УМПБ Д-30 СН, якими російські окупанти 27 березня вдарили по Шевченківському району Харкова, можуть долітати до будь-якого району міста. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі "Суспільному".

"Новий етап – це використання ось такого керованого боєприпасу. Він летить далі, ніж КАБ. Ті удари два, які були нанесені по місту Харкову, ми зафіксували, що вони від пуску до моменту "прильоту" прийшли десь 72-74 км", — розповідає очільник ОВА.

Синєгубов уточнив, що у середу, 27 березня, керовані боєприпаси були випущені по Харкову з Бєлгородської області Російської Федерації. Попри те, що снаряд менший за КАБ та С-300, однак він має велику руйнівну силу.

"Він може повністю покривати місто Харків, будь-який район. Навіть населені пункти Харківської області, залежно від якої відстані до кордону буде пуск", — пояснив він.

Крім того, Синєгубов припустив, що 27 березня ворог випробував боєприпаси, ймовірно, шукав засоби протиповітряної оборони. Боєприпаси заходили до Харкова з різних боків: з півночі та заходу.

На думку очільника ОВА, можливість збивати керовані боєприпаси на підльоті існує, однак "це питання до ЗСУ". Синєгубов вважає, що для захисту Харкова від російських авіабомб, потрібен комплекс заходів. Йдеться про укриття та технічні засоби, до прикладу, системи РЕБ.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що являє собою Д-30СН — нова керована бомба РФ. Експерти вважають, що УМПБ Д-30СН — це російська копія американської "розумної" бомби GBU-39/B SDB, яку і було взято російськими "кулібінними" за основу свого проєкту у 2010-х.

Раніше повідомлялося, що російський літак скинув ще одну авіабомбу ФАБ-500 на Бєлгородську область. За останній тиждень відомо вже щодо дев’яти ФАБів, що впали в регіоні.