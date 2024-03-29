Росія вимагає повної паспортизації населення на окупованих територіях до 2026 року, — ЦНС

Москва змушує ватажків окупаційних адміністрацій повністю паспортизувати населення на тимчасово окупованих територіях російськими документами до 2026 року.

Російські куратори невизнаних республік вимагають від ватажків окупаційних адміністрацій повної паспортизації населення до 2026 року. Це відбувається, тому що мешканці тимчасово окупованих територій продовжують саботувати видачу російських паспортів. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Окупанти створюють такі умови на захоплених землях, коли життя без російського паспорта стає критично складним, та все одно рівень паспортизації не досягає 50% за два роки. Саме тому Москва навіть офіційно "дозволила голосувати" без паспорта на ТОТ у березні", — йдеться у повідомленні.

За повідомленнями з Центру нацспротиву, без наявності російського паспорта українцям відмовляють в медичних послугах, виплатах, навчанні, реєстрації майна.

"Місцеві ігнорують "державу". Не працює й примус, коли українців без паспорта зупиняють на блок-постах, проводять рейди селами й таке інше", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня Українські партизани заявили про цікаву тенденцію щодо накопичення броньованої техніки в Криму, яка простежується останнім часом. Зокрема, партизанами "АТЕШ" зафіксовано перекидання танкового батальйону (31 танка) до Євпаторії. Це, на їх думку, свідчить про те, що РФ готується до оборони Криму.

25 березня ЦНС повідомив, що Росія почала реалізацію програми підготовки "фахівців" для адміністрацій на окупованих територіях. У межах першого етапу навчання планується відправити 50 осіб.