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Вигнали палицею з буса: на Хмельниччині жінки напали на військкомів (відео)

Тимур Савін
Фото: Скриншот | До місця події довелося викликати поліцейських

В одному із сіл Шепетівського району жінка підійшла до машини і та почала бити по вікну. Працівнику ТЦК, який сидів в авто, довелося відчинити двері та швидко тікати.

У Хмельницькій області жінки розбили палицею скло службового автомобіля та вигнали з нього працівника ТЦК. Відео інциденту опублікували місцеві Telegram-канали.

Подія сталася в одному із сіл Шепетівського району. На відео видно, як одна з жінок принесла палицю та почала бити по склу. Працівник ТЦК, який сидів в авто, відчиняє двері та вибігає на вулицю.

У Хмельницькому обласному військкоматі повідомили, що під час оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК напала "група агресивних місцевих мешканок". На місце події довелося викликати поліцейських.

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"Упевнені, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування й дадуть об'єктивну правову оцінку діям зазначених осіб. За перешкоджання проведенню заходів із мобілізації передбачена кримінальна відповідальність", — вказують у військкоматі.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому начальник ТЦК Рівненської області цілувався з різними жінками у військовій формі.

Раніше у Львові працівники ТЦК затримували відомого волонтера Кирила Тарана. Військкоми силоміць запхали чоловіка в бус, завдали тілесних ушкоджень і відвезли в невідомому напрямку.