Вигнали палицею з буса: на Хмельниччині жінки напали на військкомів (відео)

В одному із сіл Шепетівського району жінка підійшла до машини і та почала бити по вікну. Працівнику ТЦК, який сидів в авто, довелося відчинити двері та швидко тікати.

У Хмельницькій області жінки розбили палицею скло службового автомобіля та вигнали з нього працівника ТЦК. Відео інциденту опублікували місцеві Telegram-канали.

Подія сталася в одному із сіл Шепетівського району. На відео видно, як одна з жінок принесла палицю та почала бити по склу. Працівник ТЦК, який сидів в авто, відчиняє двері та вибігає на вулицю.

У Хмельницькому обласному військкоматі повідомили, що під час оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК напала "група агресивних місцевих мешканок". На місце події довелося викликати поліцейських.

"Упевнені, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування й дадуть об'єктивну правову оцінку діям зазначених осіб. За перешкоджання проведенню заходів із мобілізації передбачена кримінальна відповідальність", — вказують у військкоматі.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому начальник ТЦК Рівненської області цілувався з різними жінками у військовій формі.

Раніше у Львові працівники ТЦК затримували відомого волонтера Кирила Тарана. Військкоми силоміць запхали чоловіка в бус, завдали тілесних ушкоджень і відвезли в невідомому напрямку.