Жителька Хмельниччини подала до суду на Росію та відсудила пів мільйона гривень

У позові жінка вказала, що через війну в Україні зазнала душевних страждань, стресу та побоювань за свою безпеку, а споглядання зруйнованих ракетними ударами будівель приносить додатковий дискомфорт.

На Хмельниччині жінка подала до суду на Росію та Україну, звинувачуючи їх у тому, що через війну вона зазнала душевних страждань. Позивачка виграла позов, а сторона відповідача має сплатити їй 500 тисяч гривень моральної компенсації. Про це йдеться в рішенні Славутського міськрайонного суду.

У позові жінка вказала, що країна-агресорка Росія та нібито "очевидна бездіяльність держави Україна" призвели до порушення її прав на мир. Позивачка апелювала до того, що право народів на мир закріплене "Декларацією про права народів на мир" 1984 року.

Також жінка вказала, що через війну в Україні "зазнала душевних страждань, стресу та побоювань за свою безпеку, а споглядання зруйнованих ракетними ударами будівель приносить додатковий дискомфорт, зокрема й часткову втрату віри в людяність загарбників".

Також жителька Хмельниччини в позові вказала, що через російську агресію проти України втратила рідного брата, який у лавах ЗСУ захищав територіальну цілісність України, а війна накопичує в ній систематичний стрес, що призводить до її передчасного старіння. Вона втратила спокійний сон і станом на сьогодні не спить ночами, здригається під час виття сирени повітряної тривоги.

Унаслідок війни вона втратила можливість спокійно, із насолодою працювати, вільно спілкуватися, психологічно роздавлена через смерть близької людини, вимушена докладати значних зусиль для подолання цієї апатії.

Суд ухвалив рішення задовольнити її позов частково, стягнувши з Росії 500 тисяч гривень відшкодування завданої моральної шкоди.

Водночас суд не знайшов доказів обґрунтованості претензій позивачки до України. Також не було знайдено фактів, що вона зазнала майнової шкоди від війни.

Нагадаємо, що на Чернігівщині судитимуть депутата за ухилення від військової служби. Він 5 місяців отримував зарплату військовослужбовця, проте не з'являвся на військову службу, хоча був мобілізованим.

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