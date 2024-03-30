Соратник Путіна Медведчук каже, що варто чекати "атомного" удару, — ЗМІ

Колишній український політик ще не виключає, що і неєвропейські країни братимуть участь у війні. Арабський світ уже втягується у війну, вважає він.

Соратник глави Кремля Володимира Путіна — Віктор Медведчук — нещодавно висловився про те, що ймовірність того, що ядерний удар все ж таки буде, досить висока. Про це повідомляє Newsweek.

Російське керівництво часто вдається до ядерної риторики й погроз ескалації Києву та західним партнерам.

Автори публікації посилаються на заяву проросійського українського політика Віктора Медведчука, зроблену минулої п'ятниці, 29 березня. Повідомляється, що ядерного удару, найімовірніше, буде завдано, оскільки Захід продовжує заявляти про своє право на світове домінування.

"Якщо колективний Захід буде і далі відстоювати своє право на світове панування, — йдеться в публікації російського держагентства ТАРС. — То українських людських ресурсів на це не вистачить у жодному разі. Де тоді брати солдатів? Відповідь очевидна — Центральна Європа, Скандинавія, Балкани".

Він також додав, що, найімовірніше, в кінцевому підсумку варто чекати ядерного удару.

"...якщо продовжувати політику війни до переможного кінця, то рано чи пізно доведеться вводити іноземний контингент. І, найімовірніше, чекати атомного удару", — зазначив Медведчук.

Колишній український політик також не виключає того, що і неєвропейські країни братимуть участь у війні. За його словами, зараз арабський світ втягується у війну.

Нагадаємо, що 6 березня повідомлялося, що Віктор Медведчук, за даними ЗМІ, хоче повернути громадянство України.

Також повідомлялося, що, за словами командувача Сил оборони Естонії Мартіна Герема, у разі початку війни бойові дії мають закінчитися протягом кількох тижнів.