Націлені на повторні удари: ЗС РФ змінили тактику обстрілів України, — Defense Express

За даними журналістів, ворог тепер робить ставку на регулярність проведення чергових ударів по критичній інфраструктурі, витримуючи мінімальний інтервал.

У неділю, 31 березня 2024 року, було здійснено новий масштабний удар по критичній інфраструктурі України з боку російських військових сил. Під час обстрілу окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також 11 дронів-камікадзе Shahed-131/136, балістичну ракету комплексу оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та авіаційну крилату ракету Х-59. Про це повідомили у виданні Defense Express.

Під час бойових дій було знищено 9 дронів-камікадзе "Шахед" і 9 крилатих ракет Х-101/555. Для відбиття атаки були задіяні зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), винищувачі, мобільні вогневі групи і засоби радіоелектронної боротьби.

Також журналісти наголосили, що внаслідок останнього удару з боку загарбників Україні довелося запровадити аварійні графіки відключень електропостачання в Одесі та прилеглих районах. Також у Харківській області та в Кривому Розі продовжують діяти обмеження щодо споживання електроенергії.

Крім того, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про нову атаку російських збройних сил на той самий об'єкт критичної інфраструктури, який уже зазнав атак 24 і 29 березня поточного року. Унаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина, а рятувальники продовжують роботу з розбору завалів.

З огляду на представлену інформацію можна зробити такі висновки про поточні пріоритети російських збройних сил у цій стратегії ударів:

противник не так сильно ставить на масоване застосування ракет в одному ударі, скільки на регулярні атаки по ключових об'єктах інфраструктури з мінімальним інтервалом між ними;

російські військові зараз сконцентровані на завдаванні наступних ударів по вже пошкоджених об'єктах;

Повітряно-космічні сили Росії розробили методи підтримання технічної готовності своїх Ту-95МС, чий середній термін служби вже досягає 35-40 років, в умовах збільшення кількості вильотів для завдавання ударів.

Нагадаємо, 29 березня відбулося засідання Ставки головнокомандувача, під час якого президент України Володимир Зеленський заявив, що ціллю ракетної атаки росіян цієї ночі були Канівська та Дніпровська ГЕС.