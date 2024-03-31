Намагається запевнити в безпеці: Путін доручив будувати "курорти" на Азовському морі, — ЦНС

За даними підпілля, користуватися цими "курортами" будуть хіба що окупаційні війська або працівники окупаційних адміністрацій разом із колаборантами.

Російський президент Володимир Путін видав указ окупаційним силам про будівництво "курортів" на території, захопленій уздовж Азовського узбережжя. Його метою є стимулювання міграції російських громадян на окуповані ділянки України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За останніми даними, президент РФ провів нараду за участю представників усіх "адміністрацій" на окупованих територіях з метою обговорення стратегії створення нових цілорічних морських курортів і розвитку туристичної сфери. Особливу увагу було приділено "планам розвитку" цього сектора на узбережжі Азовського моря, як зазначається інформацією від ЦНС.

Однак, за даними ЦНС, передбачається, що доступ до цих "курортів" матимуть здебільшого окупаційні війська або працівники адміністрацій, що діють на окупованих територіях, разом з їхніми союзниками.

"Такими заявами та діями окупанти намагаються запевнити працівників окупаційних адміністрацій, колаборантів і росіян, які мають намір оселитися на окупованих територіях, що проблеми з їхньою безпекою зрештою будуть вирішені", — пояснили в ЦНС.

Водночас українське підпілля і Сили оборони України активно готуються до приходу літнього сезону і готові надати росіянам інформацію про "найбільш напружені ділянки".

Нагадаємо, 29 березня українські партизани заявили про цікаву тенденцію щодо накопичення броньованої техніки в Криму, яка простежується останнім часом. Зокрема, партизанами "АТЕШ" зафіксовано перекидання танкового батальйону (31 танк) до Євпаторії. Це, на їхню думку, свідчить про те, що РФ готується до оборони Криму.