Мобілізація в Україні з 1 квітня: хто може розраховувати на бронь від призову

Заброньованим працівникам найчастіше надають відстрочку від мобілізації на 6 місяців, але потім її продовжують. Нині для підприємств є два варіанти бронювання.

В Україні підлягають мобілізації чоловіки віком 18-60 років, але не всі. Зокрема, на військову службу не відправляють заброньованих працівників. У тому, хто може отримати цей статус з 1 квітня, розібрались журналісти OBOZ.UA.

Хто має право на бронь від мобілізації?

Закон про порядок бронювання військовозобов’язаних в умовах мобілізації був ухвалений Верховною Радою у 2023 році.

Відповідно до нього бронь поширюється на:

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота потрібна для забезпечення функціонування цих органів;

співробітників критично важливих підприємств, установ та організацій;

працівників підприємств, критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Також призов не загрожує народним депутатам у період їхньої каденції. Однак депутати місцевих рад і працівники керівних посад можуть бути мобілізовані.

Які підприємства можуть забронювати своїх працівників?

Відповідно до нових критеріїв для підприємств є два варіанти бронювання — від 50% і до 50% працівників включно.

У категорію "від 50%" входять підприємства, установи та організації, які:

виробляють товари для Сил оборони;

розробляють, модернізують і ремонтують військову, спеціальну техніку і її запчастини;

виробляють боєприпаси та іншу продукцію оборонного призначення.

Окрім того, підприємство має відповідати двом критеріям:

виконувати оборонний контракт з держзамовником;

мати понад 50% оборонних товарів, робіт і послуг з загального обсягу виробництва за останній звітний період.

До категорії "до 50%" входять підприємства, які працюють у:

промисловій сфері;

літакобудівній галузі;

сфері космічної діяльності.

Підприємство має відповідати трьом критеріям з цих п’яти:

виконувати оборонний контракт на замовлення держави;

мати понад 50% товарів, робіт і послуг з загального обсягу оборонного призначення;

бути доданим до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів;

реалізовувати завдання і заходи, передбачені державними цільовими програмами в літакобудівній галузі й у сфері космічної діяльності;

виробляти товари, виконувати роботи та надавати послуги для підприємств ОПК.

Чи відповідає підприємство критеріям, вирішує робоча група Мінстратегпрому та представників інших зацікавлених держорганів.

Також зараз обговорюється ідея платного бронювання. Ідея полягає у тому, щоб за умови сплати щомісячного платежу підприємство могла забронювати працівника незалежно від його посади. Самій же компанії було б не обов’язково входити до критично важливих, натомість від неї вимагалося б не мати заборгованості зі сплати податків.

"Для працівників органів державної влади й місцевого самоврядування відстрочку можуть надати на весь період мобілізації. А от працівникам підприємств зазвичай дають бронь на пів року. Втім, на практиці цей строк часто продовжують", — зазначили у ЗМІ.

Заброньованим працівникам радять завжди мати при собі копію документа про свій статус. Вона може знадобитись у випадку вручення повісток на вулиці.

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