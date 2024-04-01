Інтрига в Тихому океані: військові КНР скептично відгукнулися про морську піхоту США

Китайські військові експерти вважають, що Корпус морської піхоти США може зіткнутися із серйозними логістичними проблемами. Адже поповнення запасів важких ракет на віддалених островах без відповідної інфраструктури — це серйозна перешкода.

Китайські військові поставили під сумнів потенціал Корпусу морської піхоти США (USMC) у разі зіткнення з Народно-визвольною армією Китаю (НВАК). Експерти вважають, що американські морпіхи оснащені легким озброєнням, не пристосованим для берегових операцій, і тому їм не вистачає тактичних можливостей для протистояння китайським силам. Про це пишуть оглядачі Global Times.

Китайські журналісти послалися на публікацію у Washington Post, де йшлося про те, що американські морські піхотинці, готуючись до війни з Китаєм, перебудовують свої методи ведення бою — замість традиційних амфібійних десантів ці мобільніші групи покликані стати помічниками для більших об'єднаних сил.

Серед завдань підрозділу Littoral Combat Team, зазначають експерти, — збір розвідувальних даних і даних про кораблі, які стануть цілями для ракет середньої дальності, щоб допомогти Тихоокеанському флоту і ВПС відбити китайську агресію проти США і таких союзників, як Японія і Філіппіни.

Однак китайські військові сумніваються у спроможності USMC ефективно виконувати ці завдання з огляду на матеріально-технічні обмеження та еволюціонуючий характер сучасної війни. І хоча морпіхи можуть похвалитися передовою зброєю, здатною уражати ворожі кораблі на значній відстані, логістичні проблеми стоять дуже гостро. Так поповнення запасів цих потужних ракет на віддалених островах без відповідної інфраструктури, вважають китайські експерти, являє собою серйозну перешкоду, що потенційно знижує оперативну ефективність американських ВМС.

"Одна морська ударна ракета важить 2200 фунтів (майже 1 тонну), а для поповнення запасів цієї зброї на островах без злітно-посадкових смуг потрібні водні судна, що пересуваються повільно, або гелікоптери, що можуть перевозити лише обмежену кількість вантажів за один раз", — підкреслюють експерти.

Критики стверджують, що залежність полку Littoral Combat Team від наземних позицій для наведення на морські цілі виявляє властиві йому уразливі місця. Без надійних засобів протиповітряної та протиракетної оборони морська піхота ризикує виступити проти ворога, що володіє переважною вогневою міццю, особливо в умовах протистояння на морі.

Так, в умовах ескалації геополітичної напруженості на Тихоокеанському театрі військових дій ефективність Littoral Combat Team морської піхоти залишається невизначеною. Хоча полк покликаний протистояти морським амбіціям Китаю, його життєздатність залежить від розв'язування проблем матеріально-технічного та доктринального характеру.

Раніше повідомлялося, що Корпус морської піхоти США відчуває брак амфібійних і десантних кораблів. Командування змушене експлуатувати швидкісні експедиційні транспортні судна, хоча вони й не пристосовані для виконання амфібійних завдань.