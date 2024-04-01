Нестача ракет Х–101: Коваленко розповів, скількома "Калібрами" РФ може атакувати Україну

Військовий оглядач вважає, що через нестачу авіаційних ракет окупанти можуть активізувати удари ракетами морського базування.

Росія у період з 25 вересня минулого року до 25 березня поточного могла накопичити більш як три сотні крилатих ракет "Калібр" лише завдяки своїм виробничим можливостям. Таку точку зору представив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначив, що остання ракетна атака росіян із застосуванням 12 ракет "Калібр" відбулася 25 вересня минулого року, з яких сили української ППО знищили 11. Надалі, продовжив експерт, такі удари відбувалися вкрай рідко і з максимальним компонентом в 3-4 ракети.

За даними Коваленка, за добу потенціал російського військово-промислового комплексу дозволяє видавати 1-1,5 ракети "Калібр" в повній, боєздатній збірці.

"Беручи до уваги застосування Х-101/555, кількість морських КРМБ "Калібр" у резерві переважає показник крилатих авіаційних", — зазначив експерт.

Разом з цим Коваленко розповів, чому останнім часом не було застосування "Калібрів". В першу чергу, через втечу Чорноморської флотилії в Новоросійськ із Севастополя на новому місці базування все ще не вдалося облаштувати інфраструктуру для обслуговування і зберігання КРМБ "Калібр". Зараз КРМБ "Калібр" активно вивозяться із 3413 ракетно-технічної бази, яка розташована у Сухарній Балці, на материк, до 1061-го арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин у Натухаївську, Краснодарського краю. Ще одна причина нечастого застосування "Калібр" полягає у зношеності пускових на носіях КРМБ "Калібр".

Олександр Коваленко не виключає, що окупанти через деякий час все ж таки відновлять атаки "Калібрами" по Україні, особливо якщо взяти до уваги зменшення накопиченого запасу Х-101/555 і прискореного облаштування інфраструктури в районі Новоросійська.

Нагадаємо, 8 лютого цього року спікер Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, чому росіяни економлять "Калібри". За її словами, окупанти відчувають неспокій у Криму. Тому ворог не хоче зайвий раз ризикувати своїм флотом.

Також сьогодні, 1 квітня, в ефірі телемарафону Гуменюк зазначила, що відсутність останнім часом атак "Калібрами" по Україні може свідчити про проблеми у росіян із логістикою.