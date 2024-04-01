Відправити ГУР у Судан Зеленського попросив генерал їхньої армії, — Гончаренко (відео)

Нардеп показав зйомки, на якому українські бійці розповіли деталі операцій у Судані, нічні засідки на логістичних вузлах, підрив колон з боєприпасами та ін.

Сили спеціальних операцій Головного управління розвідки Міноборони України вже майже рік беруть участь у бойових діях на африканському континенті, воюючи проти російських найманців і місцевих повстанців у Судані. Про це 1 квітня розповів народний депутат Олексій Гончаренко у власному YouTube-каналі.

За інформацією парламентарія, про підтримку українську владу попросив лідер країни, генерал суданської армії Абдель Фаттах аль-Бурхан, коли перебував у небезпечному становищі через переважаючі сили повстанців — так званих "Сил швидкого реагування", яких підтримують російські найманці з ПВК "Вагнер".

Як розповів Гончаренко, перша група українських спецпризначенців прибула до Судану у серпні торік і першим їхнім завданням було визволити з оточення у столиці Хартум лідера країни. Після того, як він опинився у підконтрольному урядовим військам Порт-Судані, генерал пізніше зустрівся в Ірландії із президентом України Володимиром Зеленським, з яким і домовився про подальшу допомогу суданським військовим.

Нардеп порушує слушне питання — чому Україна з’явилася в африканській країні і чи може вона собі дозволити у розпал війни проводити такі операції? По-перше, як підкреслив Гончаренко, такі операції вкладаються у стратегію підриву військових та економічних операцій РФ за кордоном.

По-друге, на початку повномасштабної російської агресії в Україні саме у Судані союзники України викупили значну кількість зброї і боєприпасів, тобто, як зазначив Гончаренко, Україна мала захистити своє джерело військової допомоги.

І, по-третє, як підкреслив начальник ГУР Кирило Буданов, слова якого згадує один із спецназівців, Україна "знайде і знищить усіх своїх ворогів, де б вони не знаходилися".

Протидія повстанцям і росіянам

Про секретні операції бійців ГУР Міноборони України у Судані широкому загалу розповіло видання The Wall Street Journal та знімальна група французького телеканалу TF-1.

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Офіцер ГУР, відомий під позивним "Кінг", котрий очолював групу в Судані, розповів про значні відмінності між російсько-українською війною та місцевим конфліктом. За його словами, солдати з обох сторін не були екіпіровані і стріляли у ворога, тримаючи зброю над головою. Значна частина суданської армії була невмотивованою та місяцями не отримувала гроші за участь у бойових діях. Бійці не носили розпізнавальних знаків, що постійно приводило до втрат через дружній вогонь.

Як зазначив гурівець, українські військові принесли із собою нові технології здійснення воєнних операцій — нічні атаки із застосуванням пристроїв нічного бачення та нічних дронів.

"Розвідники вирушали на завдання у сутінках, пересуваючись у фургонах та рухаючись кількома групами по шість бійців у кожній. Усі операції завершувалися до світанку, аби можна було затемна повернутись непоміченими", — розповідає "Кінг".

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Нова група гурівців, котру у листопаді торік очолив розвідник із позивним "Прада", під час боїв у сусідньому до столиці місті Омдурмані взяла в полон російського "вагнерівця" та вбила ще двох. Окрім них, група "Прада" тоді також ліквідувала десяток суданських бійців та схопила ще двох, що мали нашивки російського приватного формування.

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Пізніше боєць з групи "Прада" розповів журналістам WSJ, що робота його підрозділу була зосереджена на перерізуванні логістики суданських повстанців, а також мінуванні шляхів до Хартума.

Військовий бренд України

За інформацією журналістів, група під командуванням "Прада" повернулась в Україну на початку цьогоріч. Як підкреслив Гончаренко, жоден український боєць за час проведення суданських спецоперацій не постраждав. Водночас спецпризначенці ГУР продемонстрували свої військові вміння і навички, доповнивши тим самим бренд України як держави із першокласними воїнами — військовими інструкторами, бійцями, комунікаторами, які створюють і вміють управляти інноваційними військовими технологіями, такими як FPV-дрони. При цьому всі вони мають справжній бойовий досвід, акцентував Гончаренко.

Як зауважив парламентарій, важливість підтримки місцевого уряду в Судані та протидії підтримуваних Росією сил складно переоцінити, зокрема у геополітичному сенсі. І це не тільки усунення одного з важливих джерел прибутків для РФ через захоплені ними в Африці золоті родовища.

"Нашим головним активом і головним ресурсом є і будуть люди з бойовим досвідом, що безпосередньо впливатиме на геополітичні розклади у всьому світові. І це — сильна сторона "України", — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, Фокус писав, що Росія почала формувати "Африканський корпус", який має на меті створення мережі військових баз під контролем Міноборони РФ. Їхня ціль — завербувати 250 тисяч людей. Наразі ЗМІ писали, що розгорнути "Африканський корпус" планується в пʼяти дружніх до РФ країнах: Буркіна-Фасо, Лівії, Нігері, ЦАР і Малі.